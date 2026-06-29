Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Keşan ilçesinde yakalanan 6'sı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, jandarma ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi.

FETÖ şüphelileri H.D, S.K, V.D, M.A. ve M.G ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Keşan- İpsala kara yolunda İ.D'nin kullandığı aracı durdurmuştu. Araçta 6'sı FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alınmıştı.