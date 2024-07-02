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Edirne'de yurt dışına çıkacak tırda düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkmak üzere olan bir tırda yapılan aramada, 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Tır sürücüsü ise insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Edirne'de, yurt dışına çıkacak tırda 1'i kadın 2 düzensiz göçmeni yakalandı.

Jandarma ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkmak üzere tır parkında sırasını bekleyen tırda arama yaptı.

Tırın dorsesinde Fas uyruklu 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Tır sürücüsü Moldova uyruklu sürücü "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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