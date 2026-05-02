Edirne'de 'Yol Verme' Kavgası: 3 Yaralı, 8 Gözaltı

Güncelleme:
EDİRNE'de 'yol verme' meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı; 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaya olan iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga genişledi. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
