Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Edirne'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki İrfan Geren, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde Geren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Geren (78), yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçenin Söğütlüdere köyü yakınlarında meydana geldi. M.İ. (40) idaresindeki 10 AHG 159 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Geren'e çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Geren'in hayatını kaybettiğini belirledi. İrfan Geren'in cansız bedeni, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Diğer yandan yaralı otomobil sürücüsü M.İ. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından M.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
