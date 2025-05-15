Edirne'de Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da yaptığı denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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