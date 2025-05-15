Edirne'de Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da yaptığı denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel