Edirne'de TÜ Erişkin Kök Hücre Nakil Merkezi'nde 100'üncü nakil için tören düzenlendi

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Erişkin Kök Hücre Nakil Merkezi'nde, 2022'den bu yana yapılan 100'üncü başarılı nakil nedeniyle tören düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2022 yılında faaliyetlerine başlayan Erişkin Kök Hücre Nakil Merkezi'nde, aradan geçen süreçte 100 nakil sınırı aşıldı. Toplamda 97'si hastaların kendi hücresi ve 5'i kardeşten alınan hücreolmak üzere 102 kök hücre nakline imza atıldı. Nakil uygulanan hastaların büyük bir çoğunluğunu kan kanseri hastaları oluşturdu. Merkezde gerçekleştirilen 100'üncü başarılı nakil dolayısıyla tören düzenlendi. Törene TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'DAHA ÇOK İNSANA UMUT OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

TÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Onur Kırkızlar, merkezin kat ettiği mesafeye dikkat çekerek, "2022 yılında başladığımız bu yolculukta bugün 100'üncü nakil hastamızı inşallah şifayla taburcu edeceğiz. Bu merkezde kan kanserleri, miyelom ve lösemi gibi hastalıkları olan hastalarımıza şifa dağıttık. Bu sayılar bizim için önemli ancak aslında bunlar tek başına birer sayıdan ibaret değil. Her bir sayı; bir insanı, bir aileyi, bir emeği ve bir tedavi yolculuğunu temsil ediyor. O yüzden bu insanlara şifa dağıtmak bizim için çok önemli bir görev ve sorumluluk. Ne mutlu ki yaptığımız tedavilerin klinik başarısı açısından değerlendirdiğimizde, ilk 100 gün içerisinde hiçbir hastamızı kaybetmedik. 100'üncü nakil bizim için önemli bir dönüm noktası ancak burada durmayacağız. Daha birçok insana umut olmak, şifa vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'100 NAKİL DEMEK 100 DÜNYA, 100 HAYAT DEMEK'

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de merkezin hastane birimleriyle olan uyumuna ve başarının insani boyutuna dikkat çekti. Hatipler, "Trakya Üniversitemizin bir medarıiftiharı olarak bugün, Erişkin Kök Hücre Nakil Merkezimizde gerçekleştirilen 100'üncü nakli kutlamak üzere bir aradayız. Elbette 100'ü de geçtik. 102 nakil gerçekleştirdik, önümüzdeki günlerde 103'üncüsü de gerçekleştirilecek. Ancak 100 önemli bir rakam. Sağlık hizmetinin, tıp mesleğinin ve tıp sanatının özelliği gereği şunu da söyleyelim: Aslında biz her şeyi rakamlarla ifade ediyoruz. Fakat omzuna dokunduğumuz, şifa elinin değdiği her insanın bir sayıdan ibaret olmadığını, aslında bir dünyadan ibaret olduğunu da affınıza sığınarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani 100 kemik iliği nakli, evet, sayıca 100. Ama aslında bakarsanız 100 dünya, 100 hayat, 100 yaşam, 100 insan demek" diye konuştu.

'YEDİDEN YETMİŞE MÜKEMMEL BİR HİZMET SUNULUYOR'

100'üncü nakil hastası Nuri Tabak'ın (65) eşi Fethiye Tabak (59) ise "Yaklaşık bir yıldan beri burada tedavi görmekteyiz. Saygıdeğer hocamızın gözetiminde yaklaşık bir yıldır tedavi sürecindeyiz. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe, hemşiresiyle, çalışanıyla, doktorlarıyla ilgi, sevgi ve saygı çerçevesinde mükemmel bir hizmet sunuluyor. Tüm hastalara olduğu gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin yaklaşan saygıdeğer hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İyi ki onun hastası olduk, iyi ki onunla tanıştık. Ekibine de ayrı ayrı, hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KUTLAMA PASTA KESİMİ VE HASTA ZİYARETLERİYLE SON BULDU

Programda, ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak da birer konuşma gerçekleştirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Tören, konuşmaların tamamlanmasının ardından günün anısına pasta kesilmesi ve protokol üyelerinin ilik nakli tedavisi gören hastaları ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı