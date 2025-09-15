Edirne'de Ticari Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Edirne'de meydana gelen kazada ticari taksi ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Motosikletin yolcusunun yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, N.G'nin kullandığı 22 T 0239 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı'nda, N.K idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan sürücüsü N.K'nın eşi M.K yaralandı.
M.K. sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel