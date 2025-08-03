Edirne'de Terörle Mücadele Uygulaması: 168 Kişi ve 41 Araç Sorgulandı

Edirne'de Terörle Mücadele Uygulaması: 168 Kişi ve 41 Araç Sorgulandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Karaağaç Mahallesi'nde terörle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada toplamda 168 kişi ve 41 araç sorgulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Karaağaç Mahallesi'nde yapılan denetime özel harekat polisleri de destek verdi.

Uygulamada 168 kişi ve 41 araç sorgulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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