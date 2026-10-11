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Edirne'de taksi ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Edirne'de taksi ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Edirne'de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletteki 2 kişi, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, B.P. idaresindeki 22 T 0438 plakalı taksi ile A.K'nin??????? kullandığı 34 MZE 879 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık personelince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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