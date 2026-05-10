Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü
Edirne'nin İpsala ilçesinde Mehmet Sezer isimli 49 yaşındaki kişi, bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan aramalar sonucunda Sezer'in cansız bedenine ulaştı.
Yenikarpuzlu beldesinde Mehmet Sezer (49), henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarına Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler de katıldı.
Ekiplerce bulunarak sudan çıkarılan Sezer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı