Edirne'de Sağanak Yağış Ağaç Devrilmesine ve Trafik Aksamalarına Neden Oldu

Edirne'de devam eden sağanak yağış, bir ağacın yola devrilmesine ve trafikte aksamalara sebep oldu. Trafik ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırdı. Yerel hava durumu tahminlerine göre, sağanak yarın akşama kadar devam edecek.

Edirne'de devam eden sağanak, ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Sağanak nedeniyle Talatpaşa Caddesi'ndeki bir ağaç yola devrildi.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı caddede, belediye ekiplerince ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
