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Edirne'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, Valilik uyardı

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Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer şiddetini artırdı; bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Valilik, yarın sabahtan itibaren kuvvetli ve gök gürültülü olması beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişlerine, bina saçaklarının altına ve kapalı alanlara sığındı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın sabahtan itibaren kuvvetli ve gök gürültülü olması bekleniyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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