Edirne'de Roman Çeribaşı Ocak, vatandaşları Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne davet etti

Edirne'de Romanların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, yarın başlayacak Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde davul zurna eşliğinde esnafı dolaşarak etkinliklere davette bulundu.

Ocak, Çilingirler ve Saraçlar caddelerinde iş yerlerine uğrayarak esnafa davetiye dağıttı.

Ziyaret sırasında bazı kent sakinleri davul zurna eşliğinde dans ederken, bazıları da renkli kıyafetleriyle dikkati çeken Çeribaşı Ocak ile fotoğraf çektirdi.

Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava ateşinin yakılmasıyla şenliklerin başlayacağını belirterek, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Şenliklerin her yıl gelişerek sürdüğünü ifade eden Ocak, "Tüm Edirne'yi ve Türkiye'yi Kakava Şenlikleri'ne davet ediyorum." dedi.

Esnaf Cengiz Şuta da Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Şuta, bu yıl da şenliklerin coşkulu geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Şehrimiz için hayırlı olsun. Fikri benim çocukluk arkadaşım. Elimizden gelen desteği kendisine veriyoruz." diye konuştu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde yakılacak geleneksel Kakava ateşiyle başlayacak.

Gün boyu ritim gruplarının sahne alacağı şenlikler, 6 Mayıs sabahı dileklerin Tunca Nehri'ne bırakılmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
