Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Edirne'de otomobilin çarpıp kaçtığı yaya hafif şekilde yaralandı.
Edirne'de otomobilin çarpıp kaçtığı yaya hafif şekilde yaralandı.
Saraçlar Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaya Z.G'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı yaya, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel