Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden çarşı merkezi yönüne giden C.Ö. yönetimindeki 34 TP 3377 plakalı otomobil, İlyasbey Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen S.U. idaresindeki 34 SA 5506 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü S.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

