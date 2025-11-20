Haberler

Edirne'de Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü Mehmet Gündoğan, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kendini son anda dışarı attı.

EDİRNE'de seyir sırasında alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü Mehmet Gündoğan, kendisini son anda dışarıya attığını söyledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolunda Sinanköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gündoğan'ın kullandığı 22 ACJ 836 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili yolun kenarına çeken Gündoğan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

'BİRDEN ALEV ALDI'

Mehmet Gündoğan, aracındaki elektrik arızasını göstermek için yola çıktığını belirterek, "Birden alev aldı. Alev almasıyla inmem bir oldu. Alev büyüdü ve ben de arabayı sağa çekip, kendimi dışarı attım. Yoldan geçen bir araç, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama o da fayda etmedi. Sonuçta araç kullanılamaz hale geldi" dedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da deprem! Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı

Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı
Altay Bayındır, Süper Lig devine geliyor

Süper Lig devine geliyor
Mansur Yavaş küplere bindi: Bağırma lan, ne bağırıyorsun!

Mansur Yavaş küplere bindi: Bağırma lan, ne bağırıyorsun!
Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak bahis sözleri: Bizi yaktın diyorlar

Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak bahis sözleri
Galatasaray'da deprem! Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı

Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Aralarında Rafa Silva da var! 4 isme "Güle güle" dedi
Meclis'te İmralı toplantısı! Öcalan'la görüşme oylaması bugün

"Öcalan" oylaması bugün! Bir partinin heyete vereceği isim bile belli
Amasya'da gaz sızıntısı zannedilen ölümün altından cinayet çıktı

Gaz sızıntısı zannedilmişti: Gerçek 8 ay sonra ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın hayali gerçek oluyor

Saran'ın hayali gerçek oluyor
Mustafa Denizli'den yıllar sonra gelen aşk itirafı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Denizli'den beklenmedik aşk itirafı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Litre fiyatı 60 lirayı aştı

Anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır aşıldı
İBB iddianamesinde adı geçen Paris'teki 'İstanbul Evi' görüntülendi: Aylık kirası dudak uçuklattı

İşte İBB'nin Paris'te kiraladığı İstanbul Evi! Kirası dudak uçuklattı
İrfan Can Kahveci hakkında son karar çıktı

Beşiktaş'a gidecek mi? Hakkında son karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.