Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde Hollanda'dan Kurban Bayramı için gelen A.Y.'nin kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet park halindeki bir araca daha çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çavuşbey Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 AEK 425 plakalı motosiklet, Hollanda'dan Kurban Bayramı için geldiği öğrenilen A.Y'nin kullandığı 38-TMX-1 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan motosiklet daha sonra park halindeki 22 AEG 827 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hollanda plakalı otomobilin sürücüsü A.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
