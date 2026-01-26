Haberler

Edirne'de motosikletler denetlendi

Edirne'de motosikletler denetlendi
Güncelleme:
Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri, motosiklet denetimi yaptı. Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, kask kullanımı ve kural ihlalleri hakkında uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Edirne'de trafik ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'nde motosikletlete yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sürücü ve motosikletlerin evraklarını inceleyen ekipler, kask kullanımı ve kural ihlalleri konusunda sürücüleri uyardı.

Ekipler, çamur nedeniyle harf ve rakam grubu okunmayan plakaları sürücülere temizletti.

Motosikletlere yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
