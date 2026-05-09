Edirne'de minik yazarlardan Gazze'ye anlamlı destek

Edirne'de Plevne ve 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, yazdıkları kitabın satışından elde edilen geliri Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında elde edilen bağış, Türk Kızılay Edirne Şubesine teslim edildi.

Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, projeye katkı sağlayan öğrenciler, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak'ı şube binasında ağırladı.

Baytar, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin anlamlı davranışının kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Öğrencilerin kalemlerini iyilik için kullandığını ifade eden Baytar, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Baytar tarafından öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.