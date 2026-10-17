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Edirne'de Meriç Nehri'nde bot alabora oldu, kayıp iki çocuktan birinin cesedi bulundu

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Edirne'de Meriç Nehri'nde bot alabora oldu, kayıp iki çocuktan birinin cesedi bulundu
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Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı. Bosnaköy yakınlarında üçüncü gününde süren arama çalışmalarında bulunan çocuğun cesedi, savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışırken Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı.

Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde Irak uyruklu ailenin bulunduğu botun alabora olması sonucu nehre düşen çocukları arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına, jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katılıyor.

Ekipler, nehirde ve kıyı kesimlerinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Arama çalışmaları sırasında kayıp çocuklardan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.

Botla nehirden çıkarılan ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay

İki gün önce Edirne'de anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot, Meriç Nehri'nde alabora olmuş, anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarmış, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarılmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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