Edirne'de lavanta turizmi; otellerde yer kalmadı

EDİRNE'de tarlaları mor renge boyayan ve kentte ekoturizmin başlamasını sağlayan lavantalar çiçek açtı. Kentte düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri yoğun ilgi görürken, Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, lavantanın çiçek açmasıyla, çevre illerden yüzlerce kişinin kentte akın ettiğini ve bu yüzden otellerde boş oda kalmadığını söyledi. .

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 7 yıl önce ekimine başlanan lavanta, üreticiye alternatif ürün olurken, yağının kilosunun 100 euro'ya kadar satılmasıyla da kazancı karlı mahsuller arasında yer alıyor. Çiçek açmasıyla kenti mor renge bürüyen lavanta, kokusuyla da dikkat çekerken, ekildiği yerleri doğal stüdyo haline getirdi. Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi olan tarlalar, kentte ekoturizmin de oluşmasına neden oldu. İstanbul, Antalya'nın ardından en çok turist ağırlayan Edirne'de, bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde 5'incisi düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri sayesinde çevre iller ile komşu Yunanistan ve Bulgaristan'da çok sayıda vatandaşın kente akın etmesi bekleniyor.

Lavanta festivalinin kent turizmine katkı sağladığını belirten Sevgi Seyrek de, "Geçerken lavantaların çiçek açtığını gördük ve 'fotoğraf çekilelim' dedik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görsel var. Hafta sonu festival var. Yavaş yavaş buraya daha fazla ilgi artacaktır tarih yaklaştıkça. Gelen herkes fotoğraf çekilecek burada, onlara anı kalacak burası. Edirne için güzel katkı sağlanıyor bu festivalle. Yoğun şekilde turist ağırlanıyor. Kente katkı sağlanıyor" diye konuştu.