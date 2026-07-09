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Edirne'de kuvvetli yağış etkili oldu

Edirne'de kuvvetli yağış etkili oldu
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MGM'nin uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de, kuvvetli yağış etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesimi için yaptığı uyarının ardından, Edirne'de öğleden sonra yağmur etkili oldu. Kentte başlayan yağmurla, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Polis ekipleri, trafikte önlemler aldı. Yağışın kentte, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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