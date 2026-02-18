Haberler

Edirne'de nehirlerin debisi arttı, 'turuncu alarm' verildi; Sarayiçi'ni su bastı

Güncelleme:
Edirne'nin Hasanağa köyünde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapandı, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Edirne'de, kent merkezine bağlı bazı köylerdeki göletler de taştı. Merkeze bağlı Hasanağa köyündeki derenin taşması sonucu su, çevredeki tarım arazileri ile yollara yayıldı. Kent merkeziyle Avarız köyüne ulaşımın sağlandığı yol, dereden taşan su nedeniyle kapandı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
