Edirne'de köy okulu öğrencilerinin resim sergisi açıldı

Edirne'de köy okulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Abalar Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

?Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, sergiye katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sergilenen eserleri tek tek inceleyen Baytar, sergide emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de sergiyi gezdi.