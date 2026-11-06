Edirne'de koruyucu aile hizmeti Canan Sezer'in katılımıyla tanıtıldı

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Edirne Valiliğince düzenlenen toplantıda koruyucu aile hizmeti tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer Polis Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda koruyucu aileler ve koruyucu aile hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerle bir araya geldi.

Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, koruyucu aileler katılanlara bilgi verdi.

Kaynak: AA