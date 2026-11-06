Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de koruyucu aile hizmeti Canan Sezer'in katılımıyla tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de koruyucu aile hizmeti Canan Sezer'in katılımıyla tanıtıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliğince Polis Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda koruyucu aile hizmeti tanıtıldı. Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in de katıldığı toplantıda koruyucu aileler, hizmet hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere bilgi verdi.

Edirne Valiliğince düzenlenen toplantıda koruyucu aile hizmeti tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer Polis Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda koruyucu aileler ve koruyucu aile hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerle bir araya geldi.

Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, koruyucu aileler katılanlara bilgi verdi.

Kaynak: AA
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar37

Tutuklama talebinin ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

Trabzon'da hiç beklemediğimiz bir skor
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz11

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!