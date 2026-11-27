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Edirne'de düzenlenen operasyonda dükkanında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde C.A'ya ait kokoreççi dükkanında arama yaptı.

Dedektör köpekle gerçekleştirilen aramada malzeme tezgahının alt bölümünde iki parça halinde 950 gram sentetik uyuşturucu ve tütünle karışık 1,16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA