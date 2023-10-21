Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara ve içki bulunuyor.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin üzerinde, evinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 20 paket elektronik sigara kiti, 70 paket elektronik sigara kartuşu, 68 paket elektronik sigara likiti ve 9 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.C, H.A. ve T.C'nin işlemleri sürüyor.

Damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı

Edirne'de damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye seyreden T.Ü'nün kullandığı 38 ST 899 plakalı kamyonun damperi açıldı.

Bunu fark etmeyen sürücü ilerlemeye devam etti. Kamyonun damperi bir süre sonra kent girişindeki yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çekiciden kopan damper yola devrildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın ve yön tabelasının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.