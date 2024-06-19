Edirne'de Jandarma Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma vatandaşlara tarım ve orman arazilerinin amacı dışında kullanımını engellemek, erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemi, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklıkla mücadele konularında bilgiler aktardı.