Edirne'de İzinsiz Ağaç Kesimine Gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köy merasından izinsiz ağaç kesen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kırkkavak köyü merasında izinsiz ağaç kesimi yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde H.T. ve M.T'nin testereyle yaklaşık 400 kilogram karaağaç ve ahlat ağacı kesip at arabasına yüklediği belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Odun yüklü at arabası yediemin otoparkına teslim edildi.