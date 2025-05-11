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Edirne'de Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'de Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
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Edirne'de, hırsızlık suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. adlı firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne'de, 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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