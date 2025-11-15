Edirne'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralı
Edirne-Havsa karayolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü M.D. araçta sıkışarak yaralandı ve kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
EDİRNE'de devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun şoförü M.D. yaralandı. Araçta sıkışan M.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Edirne- Havsa ilçesi arasındaki D-100 kara yolunda meydana geldi. M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 42 AJB 033 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, refüj bariyerine çarparak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel