Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Edirne’de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 22 ED 360 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi'nde, R.U. yönetimindeki 22 AFR 492 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.U, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA