Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı (2)

EDİRNE (DHA) - 'ÇED RAPORU OLMAYAN HİÇBİR ŞİRKETE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlamasıyla ilgili araştırma komisyonu oluşturacaklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün, firmanın ÇED raporu almadan faaliyet gösterdiğini açıkladığını belirten Geçmiş, "ÇED raporu almadan, hiçbir kurumdan izin almadan, kendi başlarına yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mevcut asfalt havuzunun duvarının yıkılmasıyla Hasanağa bölgesinde tarım arazilerinin heba olmasına neden olunmuştur.

Olay yerinde inceleme yapacağını da belirten Geçmiş, "Ben de bugün bölgeye bizzat gideceğim, yerinde inceleyeceğim. Olayın olduğu esnada şehir dışındaydım. Köy muhtarıyla görüştüm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürüyle konuştum. Sayın müdürümün de açıklamasına aslında gerek yok. Burası çok uzakta bir yer değil; bilinmeyen bir yer de değil. Keşke bu olaylar olmadan önce burasıyla ilgilenilseydi" diye konuştu.

Olgay GÜLER/EDİRNE,