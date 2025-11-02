Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Edirne'de Lalapaşa ilçesinde karayolunda 2 TIR ile 3 otomobilin karıştığı ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın şerit değiştirerek çarptığı otomobilin alev alıp, yoldan çıktığı anlar yer aldı.
Haber: Umut IŞIK-Olgay GÜLER/EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel