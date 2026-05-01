Edirne'de evin zemin çökmesi: 1 yaralı

EDİRNE'de iki katlı müstakil evin girişinde, altında kömürlük bulunan beton zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Binanın girişinde altında kömürlük bulunan beton zemin, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada zemin üzerinde bulunan G.K., parçalanan betonların arasında kalarak yaralandı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan G.K., ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni ile pencereden çıkarıldı. Güvenlik şeridi çekilen eve giriş, yasaklandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok