Edirne'de evin zemin çökmesi: 1 yaralı

EDİRNE'de iki katlı müstakil evin girişinde, altında kömürlük bulunan beton zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Binanın girişinde altında kömürlük bulunan beton zemin, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada zemin üzerinde bulunan G.K., parçalanan betonların arasında kalarak yaralandı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan G.K., ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni ile pencereden çıkarıldı. Güvenlik şeridi çekilen eve giriş, yasaklandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı