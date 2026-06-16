Haberler

Çeltik fabrikasının ambarında 7 işçi, böcek ilacından zehirlendi

Çeltik fabrikasının ambarında 7 işçi, böcek ilacından zehirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasının ambarında fumigasyon sonrası fosfin gazından etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir çeltik fabrikasının ambarında fosfin gazından etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Uzunköprü'de faaliyet gösteren bir çeltik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın ambarında böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon uygulaması gerçekleştirildi. İlaçlama işleminin ardından 2 gün sonra ambarı kontrol etmek üzere içeri giren çalışanlar, iddiaya göre ortamda bulunan fosfin gazından etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede gerekli güvenlik önlemleri almasının ardından gazdan etkilenen 7 işçi ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Zehirlenen 7 işçinin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen de hastaneye giderek Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Coşkun Özbiçer'den zehirlenen işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı

Düğün değil adeta savaş konvoyu!

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi

Trump'tan şimdi de "vize" darbesi! Resmen ABD'ye gidemedi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi