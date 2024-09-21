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Edirne'de Cami Şadırvanında Hırsızlık: 8 Bin TL ve Ziynet Eşyası Çalındı

Edirne'de Cami Şadırvanında Hırsızlık: 8 Bin TL ve Ziynet Eşyası Çalındı
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Edirne'de bir camide abdest alan B.P.'nin unuttuğu ceketini çalan D.E.K. ve Y.A. isimli kadın hırsızlar, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Ceketteki 8 bin TL ve altın kolye sahibine teslim edildi.

EDİRNE'de abdest alan B.P.'nin (57) şadırvan korkuluklarında unuttuğu ceketi çalıp içindeki para ziynet eşyasını alan D.E.K. (53) adlı kadın ile Y.A. (55) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eski Cami'de meydana geldi. Namaza gelen B.P, abdest almak için ceketini çıkarıp şadırvan korkuluklarına astı. B.P., abdestin ardından ceketini unutup namazı kılmak için camiye girdi. Bu sırada şadırvanda bulunan D.E.K. adlı kadın ile yanındaki Y.A. ceketi alıp, bölgeden uzaklaştı. Cebinde para ve ziynet eşyası olan ceketini unuttuğunu fark eden B.P., yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlık şüphelilerinin D.E.K. ve Y.A. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli kentte cuma günleri kurulan pazarda alışveriş yapacağı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada cekette bulunan 8 bin 800 TL ile beşi bir yerde altın kolye bulunup, sahibine teslim edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Edirne Güncel Cami

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