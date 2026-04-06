Haberler

Edirne'de Avukatlar Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurguladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından avukatların rolü ve mesleğin önemi dile getirildi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, törende yaptığı konuşmada, avukatların yargının kurucu unsurlarından olan savunmanın temsilcisi olduğunu belirtti.

Mesleğin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığına vurgu yapan Karakoç, "Avukat, bireyin haklarını temsil ederken hukukun üstünlüğünün, adaleti ve demokratik toplum düzeninin korunması için kurucu bir rol üstlenir. Savunmanın zayıflaması, doğrudan doğruya yurttaşların adalete erişim hakkını ve hak arama özgürlüğünü zedeler. Güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkı etkin şekilde kullanılamaz." dedi.

Törene, Edirne Belediye Başkanı avukat Filiz Gencan ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!