Edirne'de arkadaşının tüfekle vurarak öldürdüğü kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
CENAZE TÖRENİ BİLGİSİ EKLENDİ

Edirne'de arkadaşı 14 yaşındaki A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında A.Ç. tüfekle Özdemir'e ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.

Zanlı A.Ç. gözaltına alındı.

Özdemir için Bademlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in tabutuna duvak konuldu.

Annesi Sedef Özdemir ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile vatandaşlar katıldı.

Özdemir'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
