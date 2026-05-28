Edirne'de asayiş


Edirne'de bir sürücü aracının sileceklerine zarar verilmesi, bir kişinin husumetlisi tarafından darp edilmesi ve bir motosiklet sürücüsünün düşerek yaralanması olayları yaşandı. Şikayetler polise yapıldı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de bir sürücü aracına zarar veren kişiden şikayetçi oldu.

Fatih Mahallesi'ne aracını park eden S.A. döndüğünde aracının sileceklerinin zarar gördüğünü fark etti.

S.A. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili F.M'nin ifadesine başvuruldu.

Darp edilen kişi polise şikayette bulundu

Edirne'de husumetlisi tarafından darp edilen kişi polise şikayette bulundu.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan İ.E. aralarında husumet bulunan S.C.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E. darp edildi.

İ.E. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne'de motosikletten düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde B.K. kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosikletten düşen B.K. yaralandı.

Yaralı sürücü haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
