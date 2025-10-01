Edirne'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Eski köyünde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde yasal olmayan yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel