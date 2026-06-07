Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları kontrollerde Çakmak, Eski, Saçlımüsellim, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde Suriye, İran, Eritre, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.