Haberler

Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda Suriye, İran, Eritre, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları kontrollerde Çakmak, Eski, Saçlımüsellim, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde Suriye, İran, Eritre, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

Müzakereler çıkmaza giriyor: Trump, İran'a yeni şartı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti

Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti