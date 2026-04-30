Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada yurt dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme hazırlığında olan bir grup göçmenin Menzilahır ve Çavuşbey mahallerindeki evlerde saklandıklarını belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen polis, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu 16 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltındaki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

