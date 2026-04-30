Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlere barınma imkanı sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menzilahır ve Çavuşbey mahallelerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlere barınma sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
