Edirne'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Haberler

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, törende yaptığı konuşmada, çiftçinin buğday için fiyat beklentisinin 7 liranın üstünde olduğunu söyledi.

Tarımın ve gıdanın savunma sanayi kadar önemli olduğu günlerin yaşandığını belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Bu sektör kesinlikle siyasetin üstünde, ayrı tutularak uzun dönemli tarım politikası oluşturulmalıdır. Unutmayalım ki 'Türkiye gıdada kendi kendine yeterli' sözünün gerçekleşmesi için üretmemiz gerekiyor. Bu da ancak ithalatla değil, üretimle gerçekleşebilir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık. Unutmayalım ki milli ekonominin temeli tarımdır ve Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.' Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışan, ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek olan başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm değerli çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun"

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa başkanları ile çiftçiler katıldı.