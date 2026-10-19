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Edirne Belediyesi kadın personeline meme kanseri semineri düzenledi

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Edirne Belediyesi kadın personeline meme kanseri semineri düzenledi
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Edirne Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personeline yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. KETEM işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan seminerde Uzman Dr. Ayyüce Yıldırım, erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrolünün önemini anlattı.

Edirne Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personele yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Belediyenin Sağlık İşleri Birimi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

Uzman Dr. Ayyüce Yıldırım, seminerde meme kanserinin belirtileri, erken teşhis yöntemleri ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kadınların sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirten Yıldırım, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkati çekti.

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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