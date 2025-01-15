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Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Çalışmalarını Görüştü

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Çalışmalarını Görüştü
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Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında iklim krizi ve çevre sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 'Yeni Yıla Merhaba' konseri düzenledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) İklim Krizi ve Çevre Komisyonu Toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş başkanlığında yapılan toplantıda iklim değişikliği ve çevre alanındaki sorunlar ile çözüm önerileri görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergüden, belediye olarak İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturduklarını ve bunu kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

TBB bünyesinde yapılan komisyon toplantısının da, iklim değişikliği, karbon ayak izinin azaltılması, çevre koruma ve kontrolüyle ilgili bilgi aktarımı konusunda faydalı olduğunu aktaran Ergüden, çevre ve doğa dostu çalışmaların süreceğini kaydetti.

Yeni Yıla Merhaba Konseri

Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından "Yeni Yıla Merhaba" Konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda Ebru Gövez Balkan ve Seven Sansı yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, konser sonrası topluluk üyelerini tebrik ederek yöneticiler Balkan ve Sansı'ya çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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