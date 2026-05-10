Edirne Belediye Başkanı Gencan, şehit anneleriyle bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesince Zübeyde Hanım Parkı'nda Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine yönelik program düzenlendi.

Programa katılan Gencan, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, dualarında evlatlarını yaşatan şehit anneleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Gencan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü sevgiyle kutladığını kaydetti.