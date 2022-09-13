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EDINBURGH - St. Giles Katedrali önünde protesto

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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin dün Holyroodhouse Sarayı'ndan St. Giles Katedrali'ne geçişi sırasında cenaze aracının arkasında yürüyen Prens Andrew'i protesto eden bir göstericinin gözaltına alınması tepki çekti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin dün Holyroodhouse Sarayı'ndan St. Giles Katedrali'ne geçişi sırasında cenaze aracının arkasında yürüyen Prens Andrew'i protesto eden bir göstericinin gözaltına alınması tepki çekti. Bir grup, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin sergilendiği St. Giles Katedrali önünde protesto gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel

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