EDINBURGH - St. Giles Katedrali önünde protesto Güncel Haberler Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin dün Holyroodhouse Sarayı'ndan St. Giles Katedrali'ne geçişi sırasında cenaze aracının arkasında yürüyen Prens Andrew'i protesto eden bir göstericinin gözaltına alınması tepki çekti. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin dün Holyroodhouse Sarayı'ndan St. Giles Katedrali'ne geçişi sırasında cenaze aracının arkasında yürüyen Prens Andrew'i protesto eden bir göstericinin gözaltına alınması tepki çekti. Bir grup, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin sergilendiği St. Giles Katedrali önünde protesto gösterisinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Bilal Acar Güncel Haberler

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