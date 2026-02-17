Türk Eczacıları Birliği'nden D Vitamini Uyarısı: Bilinçsiz Kullanım Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB), D vitamini takviyelerinin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Türk Eczacıları Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"D vitamini, vücudumuz için hayati öneme sahip olsa da bilinçsiz kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eksiklik durumunda doğru dozun belirlenmesi, kullanım şekli ve süresi kişiye özeldir. 'Fazlası daha iyidir' yaklaşımı doğru değildir. Takviye kullanmadan önce mutlaka düzey ölçümü yaptırmanız önerilir. Unutmayın; yüksek doz ve kontrolsüz kullanım kalsiyum dengesini bozabilir ve istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Tüm takviyeler mutlaka doktor önerisi ve eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır."